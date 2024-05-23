«التعليم» توجه المديريات باعتماد نتيجة تقييم برامج منهجية الجدارات

وجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجان المسئولة عن أعمال التحقق الخارجي والتقييم والتحقق للبرامج الدراسية، ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي، باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكل النوعيات لطلاب الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني، طبقا للائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اعتماد نتيجة الجدارات المنهجية

جاء ذلك وفق خطاب أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين خلال الفترة من الثلاثاء 7 حتى 11 مايو الجاري، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج بكل النوعيات الطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل المرحلة الأولي الثانية، وبعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني يتم اعتماد النتائج.

إخطار المدارس

ووجهت الوزارة بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، باعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب الصف الثالث بكل النوعيات للعام الدراسي 2023/ 2024.