«التعليم تحقق» في مزاعم تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان، إن جروبات الغش الإلكتروني تواصل ابتزاز أولياء الأمور والطلاب، بنشرها امتحانات وهمية للشهادة الإعدادية في مادة الدراسات اليوم قبل بدء الامتحان، منوهةً إلى عدم الانسياق إلى هذه النوعية من الجروبات لأنها أداة للنصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تم رصد اول امتحان وهمي على جروبات الغش في تمام الساعة 7:23 صباحا.

رصد جميع الأسئلة المتداولة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن غرفة العمليات تتتبع وترصد جميع الأسئلة المتداولة بعد بدء الوقت الأصلي لامتحان والتحقق منها وأنها نفس الأسئلة مع الطلاب، مؤكدة أنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات الجيزة وكفر الشيخ وأسيوط، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في آخر أيام امتحانات الترم الثاني.