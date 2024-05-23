طفلان يفاجآن أمهما أثناء اشتراكها سباق جري.. ماذا فعلا قبل خط النهاية؟ (صور)

الأطفال يتصرفون دائما بشكل عفوي حتى في أصعب الأوقاف لأنهم لا يدركون الأمور كالكبار، وهذا ما أثبته تصرف طفلة ظهرت في مقطع تجري على أمها التي كادت تقترب من خط النهاية في سباق جري بالولايات المتحدة الأمريكية.

تدخل الأب في اللحظة الأخيرة

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن الطفلة نزلت لتحضن أمها قبل أن تعبر خط النهاية ولكن تدخل الزوج من أجل جذب الطفلة لكي تستطع الأم الفوز بالمسابقة، وحظى المقطع بمشاهدة أكثر من 9 ملايين شخص على موقع الفيديوهات القصيرة الصيني «تيك توك».

الفيديو كشف أن الأب كان يحمس الطفلين لأنهم أمهما ستفوز لكنهما فهما الأمر بالخطأ، وعملا على النزول بسرعة لتحية أمهما التي تقترب من الفوز بالسباق، ولحسن الحظ، تمكنت المتنافسة من الركض حول أطفالها وعبور الشريط للفوز بالسباق.

انتقادات للأب

وانتقدت التعليقات على الإنترنت الأب الذي يبدو أنانيًا، واتهمه الكثيرون بمحاولة سرقة أضواء زوجته، وكتب آخر: «أستطيع أن أسمعه يقول: «كان علي أن أرعى الأطفال لمدة ساعة وأربعين دقيقة، ولم تتمكن حتى من التوقف لعناقهم؟».

وأعلن آخر: «هذا مثال جيد حقًا على الطريقة الدقيقة التي يتعامل بها بعض الأزواج مع التزامات زوجاتهم الجادة خارج الحياة الأسرية، مثل مزحة أو غير جدية، أو لمجرد المتعة».

وكان يتم السباق قريبا من أرض زراعية حسب الصور المنشورة ووقف الأطفال على جانب الطريق ونزلوا بمجرد اقتراب أمهم منهم ومن خط النهاية في مفاجأة لم تكن في الحسبان للمتسابقة التي فازت وعادت تحتضن أطفالها.