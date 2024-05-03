صاحب فيديو «سباق الحمير» في الفيوم يكشف كواليس المسابقة: «بتتعمل كل سنة»

في لقطة مبهجة، أبطالها أطفال قرية معصرة الصاوي بمحافظة الفيوم، الذين قرروا عقد سباق «حمير» أثناء توجههم إلى حضور مولد بقرية مجاورة لهم تسمى «دندوت» وعلامات السعادة والحماس تسيطر عليهم، إذ نال مقطع الفيديو إعجاب ودهشه الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي فور تدواله، ما جعل البعض يطرح تساؤلا حول حقيقة الفيديو.

كواليس المسابقة

كواليس عديدة كشفها «يوسف محمد» صاحب تصوير مقطع فيديو «سباق الحمير» الخاص بأطفال قرية معصرة الصاوي خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا على حقيقة الفيديو، حيث بدأ الاستعداد لهذه المناسبة قبل قدومها بأيام: «الأطفال في القرية استعدوا للسباق ده قبل المولد بحوالي 3 أو 4 أيام وبدأوء يجهزوا الحمير».

لحظات الاستعداد للسباق

استعداد خاص للسباق قام به أطفال القرية، فهو عادة سنوية يحرص العديد منهم على المشاركة به، إذ كانت تسيطر على الجميع علامات السعادة والفرحة: «السنة دي كان الكل متحمس بالسباق ولكن في السنوات اللي قبل كدا مكنتش بنفس الحماس، كمان التصوير كان مختلف السنة دي عن كل سنة».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يوثق فيها «يوسف» بعدسة كاميرته المناسبات في القرية، فقد سبق ووثق العديد منها، حيث يمارس مهنة التصوير وصناعة المحتوى منذ عام 2018: «أنا الوحيد اللي في القرية بمارس مهنة التصوير وصناعة المحتوى عشان كدا الناس في القرية قالوا إني أنا اللي هوثق السباق ده عشان يكون حلو»، مشيرا إلى أن السباق يعد أمر سنوي، ولكن في حال جاء المولد في الأعياد والمناسبات، فإنه يتم إلغاءه.