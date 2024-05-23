باحثة في علوم التغذية: المشروبات الخضراء ليست عصا سحرية لإنقاص الوزن

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن الأعشاب والمشروبات الخضراء، مثل المورينجا والماتشا والشاي الأخضر والقهوة الخضراء صحية، ولكنها ليست العصا السحرية التي تنقص الوزن بمعدل 10 أو 20 كيلوجرام كما يعتقد البعض.

فوائد المشروبات الخضراء

وأضافت «عز الدين»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن أغلب المشروبات والأعشاب الخضراء تحسن من حالة الجسم للتمثيل الغذائي، أي تجعل وظائف الجسم تعمل بكفاءة أكبر، موضحة أن اتباع الشخص لنظام غذائي جيد يناسب احتياجاته الغذائية مع ممارسة الرياضة والالتزام بعدد ساعات النوم ينقص الوزن.

شرب كوب من الشاي الأخضر بعد وجبات دسمة

وتابعت، أن شرب كوب من الشاي الأخضر بعد وجبة دسمة مليئة بالدهون لن يكن له أي نتيجة إيجابية على الشخص، إذ إن المشروبات الخضراء تعد ضمن أحد العوامل المساعدة لنجاح النظام الغذائي.