إعلان نتيجة صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في القاهرة اليوم

كشف أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني آخر العام 2023-2024، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي المقبل سيكون اليوم الخميس 23 مايو.

نتائج الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس ..السبت

وأضاف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيجري إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على الموقع الرسمي للمديرية التعليم بالقاهرة الخدمات التعليمية عبر هذا الرابط، ويمكن الطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سوف تكون متاحة لجميع التلاميذ لصفوف النقل بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، مؤكدا أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس.