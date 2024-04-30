«لمدة شهر».. متحف الحضارة ينظم معرضا أثريا في الذكرى الثالثة لافتتاحه

أعلن المتحف القومى للحضارة المصرية، أنه بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح المتحف، سيتم تنظيم معرض مؤقت تحت عنوان «حكاية متحف»، والذي يعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها حول المصبغة الأثرية وفي محيط المتحف، ابتداء من غد الأربعاء 1 مايو 2024 بمنطقة العرض المؤقت بقاعة النسيج المصري بالمتحف، ولمدة شهر.

مواعيد زيارة متحف الحضارة يوم الجمعة

وأوضح المتحف القومي للحضارة المصرية، أن مواعيد الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع باتت على فترتين، الأولى صباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والثانية مسائية من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9 مساء، لافتا إلى أن المتحف يستقبل زواره فى باقى أيام الإسبوع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ5 مساء.

أسعار تذاكر الزيارة

وأوضح متحف الحضارة المصرية، أن سعر تذكرة دخول المتحف القومي للزائر الأجنبي والعربي تبلغ 500 جنيه، بينما يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف للطالب الأجنبي والعربي 250 جنيها، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف للزائر للمصري، 80 جنيها، وسعر تذكرة دخول المتحف للطالب المصري 40 جنيها.