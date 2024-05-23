أول تعليق من نورين أبو سعدة على انتقادات «قماصة»: الأغنية من 3 سنين

خطفت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة الأنظار اليها فى الأيام الماضية، بعد تصدرها من خلال أغنيتها الشهيرة «قماصة»، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وانتقد البعض لها لأن كلمات الأغنية لا تلائم الفن والذوق العام.

رد نورين أبو سعدة على الانتقادات لها

وفى أول تعليق من نورين أبو سعدة، أوضحت من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك، أنها لم تكن تعلم أن الأغنية ستثير الجدل بهذا الشكل، وأنها قدمتها منذ نحو 3 سنوات من أجل البهجة وبث حالة جديدة من النشاط والحيوية بين أصدقائها الذين ظهروا معها في الأغنية، نافية أن يكون لها أهداف أخري، قائلة: «عملتها علشان لما نحب نغيظ حد بس».

آخر أعمال نورين أبو سعدة

وتبلغ نورين أبو السعدة 25 عامًا، وتبدأ خطواتها فى عالم التمثيل، وكان آخر أعمالها مشاركتها فى الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل مسار إجباري، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور، وشارك في بطولته كل من صابرين، بسمة، عصام عمر، أحمد داش، مي الغيطي، نور محمود، ومن إخراج نادين خان.