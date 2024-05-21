من هي نورين أبو سعدة صاحبة أغنية «قماصة»؟

خطوات جيدة تخطوها الفناة الشابة نورين أبو سعدة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحدى الأغاني التي قامت بتقديمها، وحلت ضيفة في برنامج «السكة أحلى»، الذي يقدمه خالد عليش، عبر إذاعة «mega fm»، وكشفت خلال هذا اللقاء، بعض المعلومات عن حياتها الخاصة، وأعمالها الفنية.

معلومات عن نورين أبو سعدة

- تبلغ من العمر 25 عاما

- تخرجن من مدرسة الليسيه

- سافرت إلى فرنسا، وتلقت تعليمها الجامعي من جامعة «السوربون»

- درست فنون جميلة ومسرح بسبب حبها للفن والتمثيل

أغنية قماصة

تحدثت نورين أبو سعدة استضافتها مع «عليش»، عن أغنية «قماصة» التي تصدرت بها مواقع التواصل الاجتماعي: «الأغنية دي أنا عملتها من 3 سنين، فجأة لقيت الناس كلها بتسمعها دلوقتي، وكل اللي ظهروا معايا في الكليب دول صحابي، وصورتها عندي في البيت، والكليب كله متصور من كاميرا موبايل»، ومن ضمن المفاجآت التي كشفتها حول الأغنية، كلمات الأغنية من تأليفها، واستوحت الفكرة من فيديوهات كوميدية كانت تقوم بتأديتها.

حبها للتمثيل ومسار إجباري

نجاح كبير حققه مسلسل مسار إجباري، خلال الموسم الرمضاني السابق، وتعتبر نورين أبو سعدة، أن هذا المسلسل قدمها للجمهور بشكل مختلف، شخصية «لاما» التي قدمتها ضمن الأحداث، كانت مختلفة عنها في الحقيقة، وهذا ما كانت تحتاجه خلال هذه الفترة، لتستطيع أن تثبت قدميها في الفن، كما أكدت أنها ليست التجربة الأولى في التمثيل، قامت بتصوير أعمال أخرى لكنها لم تعرض حتى الآن.

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