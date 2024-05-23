حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بالمنيا

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا عددا من الحملات لضبط الشارع وتيسير حركة المرور، شملت عدة مراكز، بينها مدينة المنيا التي شهدت حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتأكد من تطبيق غلق المحال التجارية حسب التوقيت الصيفي، وتم تحرير 16 مخالفة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس عددا من الحملات لمراجعة الإعلانات، ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وكذلك قرية دلجا، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق، حيث تم إزالة الإعلانات غير المرخصة، وتحرير 56 مخالفة.

وفي سمالوط شنت الوحدة المحلية حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين ولمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، ومواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مغاغة أزالت حملة نفذتها الوحدة المحلية الإعلانات التجارية واللافتات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 إعلانا مخالفا بشارعي الجمهورية وطه حسين.

وأسفرت حملة مكبرة للنظافة والإعلانات والإشغالات نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة عن رفع إشغالات وإعلانات غير مرخصة بالشوارع.

تحرير 116 محضرا في ملوي

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة لإزالة الاشغالات أسفرت عن تحرير 116 محضرا تنوعت بين 10 حالات إزالة إدارية، و90 محضر إشغال طريق، و16 محضر بائع متجول، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.