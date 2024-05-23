حيل تخلصك من حرارة المطبخ أثناء تحضير الطعام في الصيف

خلال موجات الحر الشديدة، تعاني ربات البيوت في المنزل خاصة المطبخ، نظرًا لقضائهن أوقات طويلة من اليوم داخله، وفي بعض الأحيان يؤثر على صحتهن بالسلب، خلال تحضير الطعام وخلال السطور التالية تقدم «الوطن» طرق تخفيف درجة الحرارة والتغلب عليها، وفقاً لما نشر في موقع «The kitchn».

حيل تخلصك من حرارة المطبخ

من أكثر الأمور التي تزيد من حرارة الجو في المطبخ، كثرة الأشياء وعدم الترتيب، لذا يجب عليكِ ترتيب الأرفف والثلاجة ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، لتخفيف الحرارة ولأنه سيعطيك مجال كبير لحركة الهواء داخله، ويمكنك وضع منظم للأقمشة والخضروات مثل البصل والثوم، ومكان مخصص ومحفي لسلة القمامة، حتى تتمكني من الحركة بحرية والشعور بالهواء.

حال كان المطبخ يدخل منه شمس، ركبي ستارة أو شيش، حتى يعمل على تهويته والسماح بدخول الهواء والخروج منه، دون دخول أي أشعة للشمس بشكل مباشر عليك تتسبب في الحر، كما يمكنك تشغيل الشفاط الكهربائي لخروج الأدخنة والبخار وتبدلهما بهواء نقي.

فصل الأجهزة الكهربية الثانوية

خلال فترة الوقوف في المطبخ في وقت الحر، يفضل أن تقوم ربة المنزل بفصل جميع فيش الأجهزة الكهربائية غير الثلاجة والبوتجاز، التي لا تستخدمها طوال الوقت مثل الكاتيل والتوستر والمايكروويف، لتقليل الاحتباس الحراري وخفض فاتورة الكهرباء، كما يمكنها تجنب تشغيل فرن البوتجار أو الفرن العادية لتقليل درجة الحرارة، من خلال تحضير وجبات سهلة لا تحتاج للفرن، وحال كانت الوجبة تلزم دخولها الفرن، يمكنك تحضريها بطريقة أسهل على البوتاجاز.