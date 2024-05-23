شروط الاستطاعة في الحج للرجال.. «الإفتاء» تحدد 4 يجب توافرها

يرغب العديد من الناس في أداء فريضة الحج التي شرعها الله عز وجل، ومع بدء موسم الحج 2024 تثار العديد من الأسئلة حول الحج والشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع الإنسان أداء الفريضة، ويعتبر حجه صحيحا ومقبولا، وذلك لأن الحج غير واجب إلا على المستطيع، ويتناول الوطن في السطور التالية شروط الاستطاعة في الحج للرجال.

شروط الاستطاعة في الحج للرجال

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكنروني على سؤال أحد المتابعين الذي يسأل فيه عن شروط الاستطاعة في الحج للرجال، وذلك لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، قائلة: إن الشروط التي تلزم الإنسان ليكون مستطيعًا لأداء الحج؛ ومن ثم يكون واجبًا عليه محصورة في كونه مالكًا لنفقات الحج؛ ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وأن تكون النفقات فائضةً عن حاجاته الأصلية التي لا بد منها في حياته.

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال شروط الاستطاعة في الحج للرجال أنه يجب أن يكون صحيح البدن قادرًا على أداء المناسك، وأن تكون ذمته خاليةً من الأمور الواجبة عليه؛ كنحو زكاة أو كفارة أو نذر، أو أي نفقة من النفقات الواجبة شرعًا، وأن يُسمح له بأداء الفريضة من قبل الجهات المختصة وبالشروط التنظيمية المتبعة.

الاستطاعة في الحج

ولفتت دار الإفتاء إلى أنه في حال إذا مُنع الإنسان من دخول مكة من قبل السلطات المعنية بسبب أمور تنظيمية، أو لم يستطع الحصول على تأشيرة أصلًا، فهو في هذه الحالة غير مستطيع، ولو كان مالكا لجميع النفقات اللازمة، ومُستوفيًا لجميع الشروط السابق ذكرها.