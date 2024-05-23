موسم الحج.. إجراءات عاجلة من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة بداية من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن عدم السماح لحاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها، من دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها، بداية من اليوم 15 ذو القعدة حتى 15 ذو الحجة المقبل، الموافق 21 يونيو المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

عدم صلاحية تأشيرة الزيارة بكل أنواعها

وأشارت الوزارة إلى عدم صلاحية تأشيرة الزيارة بكل أنواعها ومسمياتها لحاملها لأداء فريضة الحج هذا العام، مطالبة ضيوف المملكة من حاملي تأشيرات الزيارات عدم التوجه إلى مكة المكرمة، أو المكوث فيها خلال الفترة المحددة التي أعلنتها الداخلية السعودية.

عقوبات على المخالفين

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن الأشخاص الذين سيخالفون التعليمات معرضين لتطبيق جزاءات بحقه بحسب الأنظمة والتعليمات في السعودية، وعملت السعودية على تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية الهادفة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن الذين لهم حق أداء فريضة الحج.