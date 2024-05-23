«أوقاف مطروح» تستقبل 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن استقبال 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن السلع الغذائية استقبلها الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة بأوقاف مطروح، على رأس لجنة ضمت الشيخ رضا البرلسي والشيخ عماد وصال.

تسليم المواد الغذائية إلى التضامن الاجتماعي

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن لجنة الأوقاف قامت بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والتي أعدت أسمائها مسبقا من خلال وزارة التضامن طبقا للكشوفات والبحوث الاجتماعية التي أجرتها على المستحقين في القرى والنجوع بنطاق المحافظة.

تعاون بين الوزارات لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن التشابك بين مؤسسات الوطن ووزارته «تموين» و«تضامن» و«أوقاف» هدفه مصلحة المواطن ووصول السلع لمستحقيها بكرامة وعزة، خاصة في المناطق النائية، كما أنه يعكس دور وزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا ونجاح مشروع صكوك الإطعام الذي يحقق نجاحات متوالية على مدار الأعوام الماضية، وهو صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

لجان مشتركة في توزيع المواد الغذائية

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سيتم التوزيع بلجان مشتركة بالتعاون بين مديريتي الأوقاف والتضامن ومجالس المدن على مستوى محافظة مطروح.