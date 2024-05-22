«مصر الخير»: دعمنا أهالي غزة بـ1400 شاحنة مساعدات من المواد الغذائية

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن «مصر الخير»، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، تعد واحدة ضمن أكبر الجمعيات الأهلية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة لها دور فعال في دعم أهالي قطاع غزة، إذ جرى إرسال ما يزيد عن 1400 شاحنة من المواد الغذائية، وكل شاحنة تحتوي على حوالي 20 طنا، سواء مواد غذائية أو طبية أو صحية.

واجب «مصر الخير» تجاه أهل غزة

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»: «ما تقوم به مؤسسة مصر الخير واجب علينا تجاه أهل غزة»، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير قدمت مساعدت إنسانية لغزة قد تفوق ما قدمته مجموعة من الدول مع بعضها البعض، وهذا يؤكد على ثقة المتبرعين في المؤسسة.

«مصر الخير» تدعم القضية الفلسطينية

وتابع: «ندعم القضية الفلسطينية، وعلينا دور كبير تجاه أهالي غزة، لذلك أخرجنا ما يعرف بـ«صك الخير»، والصك ليس مجرد رأس أضحية يتم شراؤها لذبحها في نفس الحين، بل المشروع بتجهيزاته تمتد على مدار 6 أشهر ماضية على الأقل»، مشيرا إلى أن صك الأضحية البلدي الكامل بقيمة 9 آلاف و900 جنيه.