«السياحة» تعلن انتهاء ملتقى «التمكين بالفن» بمشاركة 140 فنانة من 40 دولة

أعلنت وزارة السياحة والآثار انتهاء فعاليات الملتقى الدولي «التمكين بالفن» في نسخته الثانية، والتي استمرت لمدة 4 أيام، في الفترة من 19 حتى 22 مايو الجاري، بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لافتة إلى أن المسرح الكبير بالمتحف شهد مساء أمس حفلاً موسيقياً للفنان والموسيقار عمر خيرت.

140 فنانة من 40 دولة في الملتقى

وأضافت الوزارة في بيان، أن الملتقى الدولي «التمكين بالفن» سلط الضوء على الأعمال الفنية للمرأة، حيث شارك به 140 فنانة من 40 دولة حول العالم، موضحا أن الملتقى هذا العام تضمن العديد من الندوات والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره، إلى جانب ورش فنية قام بتقديمها عدد من الفنانات العالميات استهدفت دمج الفئات المختلفة من ذوي الهمم في صناعة وتذوق الفن.

متحف الحضارة مؤسسة ثقافية

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة، أن المتحف باستضافته لتلك الفعاليات يؤكد دوره كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، بما جعله قبلة للفنانين والموسيقيين على مستوى مصر والعالم.

وأضاف أن الملتقى كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والثقافات وخلق التواصل المستمر بين الفنانات المشاركات من مختلف أنحاء العالم وتمكينهن من عرض أعمالهن الفنية.

كما توجه بالشكر للموسيقار عمر خيرت على ما يقدمه من فن راق استطاع أن يغزو به كل بيت مصري، حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من الحضارة المصرية.

وقدم الموسيقار عمر خيرت بصحبة فرقته الموسيقية، مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، من بينها فيها حاجة حلوة ومسلسل مسألة مبدأ وفيلم خلي بالك من عقلك، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.