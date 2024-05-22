وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الزراعة أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر، في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة، وهو الضمانة للأمن الغذائي، ويعد من أكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.

زيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر

أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع المهم من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية، من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تضم في عضويتها 21 دولة عربية، وتنفذ عددا من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر، وتسهم الهيئة في رأس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.