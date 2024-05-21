«الزراعة» تصدر أحدث التوصيات لمكافحة دودة الحشد للحفاظ على محصول الذرة

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، بيانًا حول التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة؛ بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن التوصيات الجديدة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها، والمعتمدة من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، وهي كالتالي:

المبيدات الموصي بها والمعتمدة من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية

- بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان.

- فانتى 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان.

- اييزو 30%WG بمعدل 60 جرام/فدان.

- روبيك 50%WP بمعدل 100 جم/فدان.

- سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جم / الفدان.

- كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان.

- فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء.

- اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان.

- رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان.

- كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان.

- بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان.

- امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان.

- دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3 / الفدان.