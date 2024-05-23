قطع المياه عن هضبة الأهرام في الجيزة غدا.. اعرف الموعد

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه عن هضبة الأهرام، غدا الجمعة، بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياة جديدة برافع هضبة الأهرام.

موعد قطع المياه

وبحسب بيان محافظة الجيزة، تنقطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات، من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة 24 مايو، وحتى الرابعة صباحا، من يوم السبت 25 مايو.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام، والالتزام بالجدول الزمني، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، على أن يجرى الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجات السكان فورا.