قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة الجمعة المقبلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له، مرجعة سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء الجمعة 24 مايو 2024، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.