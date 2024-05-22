قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة الجمعة المقبلة
كتب:
سلامة عامر
08:35 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
قطع المياه ارشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له، مرجعة سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء الجمعة 24 مايو 2024، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل؛ لإنهاء أعمال الصيانة.
توفير سيارات مياه صالحة للشرب
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.