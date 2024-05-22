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قطع المياه في عدد من المناطق بمحافظات الدلتا.. اعرف الأماكن

كتب:

سلامة عامر
09:02 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بالدلتا، بمحافظتي دمياط والدقهلية، للقيام بأعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه بمدينة قها في القليوبية. 

مدة انقطاع المياه بمناطق محافظة دمياط

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في دمياط، تنقطع المياه عن مناطق«ميت الشيوخ - والعبيدية - والحواراني»، اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء، وحتى الـ3 عصرا، ولمدة 6 ساعات، نظرا للقيام بأعمال الصيانة بغرف المحابس بقريتي ميت الشيوخ والعبيدية.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة المواطنين في بيان صادر عنها، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مشيرا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

أسباب قطع المياه في مناطق الدقهلية

وفي الدقهلية، تنقطع المياه اليوم حتى الساعة 10 صباحا بقريتي إخطاب وميت مسعود، لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة صرف إخطاب الرئيسية التابعة لمنطقة أجا.

إعادة ضخ المياه لمناطق في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب إعادة ضخ المياه بمدينة قها بحالتها الطبيعية، بعد الانتهاء من أعمال الغسيل الدوري والصيانة الدورية لشبكات المياه عن المدينة. 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.