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البرلمان الدنماركي يصوت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل

كتب:

شريف سليمان
03:31 م | الخميس 23 مايو 2024
فلسطين

فلسطين

يصوت البرلمان الدنماركي الأسبوع المقبل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

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