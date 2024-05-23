البرلمان الدنماركي يصوت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل كتب: شريف سليمان 03:31 م | الخميس 23 مايو 2024 فلسطين يصوت البرلمان الدنماركي الأسبوع المقبل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السفيرة الفلسطينية بأيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو الدولة المستقلة عضو بـ«النواب»: الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ملك البحرين: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي «المؤتمر»: الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية عبدالمنعم سعيد: المنظمات المسلحة في غزة كسرت فكرة الدولة الفلسطينية حزب الريادة: ندعم قرارات الدولة للحفاظ على تراب مصر والقضية الفلسطينية فلسطين الاحتلال الدولة الفلسطينية البرلمان الدنماركي بقلم شريف سليمان