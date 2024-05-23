«الجيل الديمقراطي»: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين انتصار للرؤية المصرية

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ودفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مماثل.

انتصار للرؤية المصرية

وأكد في تصريحات صحفية، أن الاعتراف بالدول الفلسطينية يعكس الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذا يعد انتصارا مهما للرؤية المصرية بضرورة حل الدولتين كحل نهائي للصراع بين الطرفين، وتتويجا للجهود المصرية منذ اندلاع الحرب في غزة وموقفها الثابت بعدم تصفية القضية الفلسطينية، والتخفيف من الآثار اللإنسانية على أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

دعم السلام والاستقرار

ودعا هجرس بقية الدول للاقتداء بهذا النهج، وتبني موقف داعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، باتخاذ خطوة مماثلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في المنطقة.