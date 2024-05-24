أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024 في الأسواق

تشهد أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024، حالة من تراجع الأسعار بنسبة 0.95% مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 330 لـ400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 لـ 460 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ350 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 380 جنيهًا.

- سعر اللحم البتلو بين 320 حتى 480 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 حتى 450 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 حتى 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحم البرازيلي البقري بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.