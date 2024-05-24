أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024 في الأسواق
كتب:
مارينا رؤوف
04:09 ص | الجمعة 24 مايو 2024
أسعار اللحوم اليوم
تشهد أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024، حالة من تراجع الأسعار بنسبة 0.95% مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.
وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024
- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 330 لـ400 جنيه.
- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 لـ 460 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ350 جنيهًا.
- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 380 جنيهًا.
- سعر اللحم البتلو بين 320 حتى 480 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 حتى 450 جنيهًا.
- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 حتى 300 جنيه للكيلو.
- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.
- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
- سعر اللحم البرازيلي البقري بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.
- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيهًا.
- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.
- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.