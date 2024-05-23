أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 23-5-2024

سجلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 23-5-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 حتى 420 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، وفق آخر تحديث صادر عبر البوابة المحلية للأسعار الخاصة بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 حتى 420 جنيها

- سعر كيلو سعر الكبدة بين 300 حتى 420 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم 360 حتى 400 جنيه.

- سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 حتى 400 جنيه.

- سعر كيلو اللحم الجملي بين 380 حتى 400 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

- سعر اللحم البتلو بين 320 حتى 480 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 حتى 450 جنيها.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 حتى 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيها للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحم البرازيلى البقري بين 280 حتى 350 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيها.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيها للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيها.