شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 24-5-2024 في مصر بالمصانع والشركات المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء وتحديداً الحديد والأسمنت، للتعرف على مستجدات الأسعار التي تتغير بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر وفقاً لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 40453 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 42682 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، حيث جاء سعر الطن كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 119 دولارًا.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولارًا.

- متوسط سعر البليت: 505 دولارات.

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة وتحديداً الأسمنت الرمادي 2279 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».