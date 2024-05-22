شهد سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 22-5-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع، حالة من الانخفاض، حيث يُعد الحديد أحد مواد البناء التي يهتم بمتابعة أسعارها قطاع كبير من المواطنين والتجار، حتى يتعرفوا على مستجدات أسعاره التي تختلف بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في مصر، وفقاً لآخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 39669 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، وذلك بقيمة انخفاض وصلت إلى 973 جنيهاً في الطن.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 41681 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، وذلك بقيمة انخفاض وصلت إلى 1276 جنيهاً في الطن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وبخلاف الاستثماري وحديد عز، أوضحت أيضاً بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار الحديد اليوم الأربعاء عالمياً، وجاء متوسط أسعارها كالتالي:

- حديد التسليح: 529 دولاراً للطن.

- البليت: 505 دولاراً للطن.

- الحديد الخام: 119 دولاراً للطن.