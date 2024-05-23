سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس 23-5-2024.. استقرار ملحوظ بعد التراجع

تراجع كبير شهده سعر طن الحديد الاستثماري قبل يومين، ليسجل اليوم الخميس 23-5-2024 نحو 34 ألفًا و800 جنيه في المصنع خلال بداية التعاملات، ويباع في الأسواق للمستهلك بـ36 ألفًا و100 جنيه، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك، وكذلك بقية أسعار الحديد اليوم الخميس 23-5-2024 في السوق، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالتالي:

- بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفًا و800 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفًا و350 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.