أسعار الحديد اليوم الثلاثاء.. طن «الاستثماري» بـ35 ألف جنيه في المصانع

أعلنت مصانع الحديد الاستثماري عن تراجع الأسعار اليوم الثلاثاء، إذ سجل نحو 34 ألفًا و800 جنيه في المصنع، ويباع في الأسواق للمستهلك بـ36 ألف جنيه، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

«الوطن» تنشر سعر الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك وكذلك بقية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء21-5-2024 في السوق، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، وهي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفًا و900 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و650 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفًا و350 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.