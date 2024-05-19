تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم بسوق مواد البناء.. «بكم الطن النهاردة»

شهدت أسعار الحديد انخفاضا ملحوظا، اليوم الأحد 19-5-2024، إذ أعلن مصنع الجارحي تخفيض 1500 جنيه في سعر طن الحديد، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الحديد في الأسواق المحلية، بعد انخفاض سعر طن الحديد بنحو 1500 جنيه، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات.

حديد الجارحي

انخفض سعر حديد الجارحي، ليسجل 38.5 ألف جنيه أرض المصنع، مقارنة مع 40 ألف جنيه.

حديد عز

سجل سعر طن حديد عز، اليوم الأحد، 40 ألفًا، و725 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي

وسجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن للمستهلك.

حديد الجيوشي

فيما بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك.

حديد المصريين

وبلغ سعر حديد المصريين، نحو 40 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.