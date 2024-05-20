متحور كورونا الجديد FLiRT يثير قلق العالم.. و«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد FLiRT ينتشر بشكل سريع وهو الأخطر من كل متحورات كوفيد 19 التي ظهرت منذ اجتياح الفيروس العالم في عام 2020 فيما تزداد المخاوف من احتمالية تفشي الفيروس بشكل أكبر حول العالم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها الأرض جراء الاحتباس الحراري.

ماهو متحور كورونا الجديد FLiRT؟

متحور كورونا الجديد FLiRT مسؤول حتى الآن عن ربع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، و19% من الحالات في ألمانيا وتأتي مخاوف العلماء من ازدياد نسبة الإصابة جراء موجة الصيف الحارة التي يواجهها العالم وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويتميز بطفرات في البروتينات الشوكية، وهي نتوءات على سطح الفيروس مما يسمح له بدخول الخلايا البشرية بسهولة.

فيما قالت الشبكة الأمريكية إن متحور كورونا الجديد FLiRT مازال يتطور، وتزداد قدرته على الانتقال مما يشكل تهديدًا وخطر على العالم بينما لايزال العلماء لا يستطيعون تحديد مستوى خطورة المتحور الجديد.

وفي نفس السياق تأتي المخاوف على كبار السن و الأطفال جراء ضعف المناعة لديهم وسهولة تعرضه للفيروس، ونصحهم العلماء بضرورة ارتداء كمامات في الأماكن العامة والمغلقة.

أعراض متحور كورونا الجديد FLiRT

وتأتي أعراض متحور كورونا الجديد FLiRT كالتالي:

- حمى وارتفاع في درجة الحرارة

- صعوبة في التنفس

- سعال جاف يكون أحيانا مصحوب بمخاط

- صداع شديد وألم في الرأس.

- الشعور بالإرهاق الشديد

- الشعور بآلام في العضلات والمفاصل.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- آلام شديدة بالحلق.

- غثيان وقيء.

- إسهال