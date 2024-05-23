20 إصدارا جديدا عن المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 20 إصدارًا جديدًا في مختلف مجالات وفروع المعرفة، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على إثراء الوعي ونشر الثقافة.

عناوين الـ20 إصدارا

وفيما يلي نستعرض العناوين "الذاكرة الاجتماعية: رؤية جديدة للماضي" من تأليف جيمس فينتريس ومريس ويكهام ومن ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا " من تأليف كوك تشورتان ومن ترجمة كرم عباس، "الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب" من تأليف ماريو بونجي ومن ترجمة محمود خيال ،"الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج من تأليف إيجور سينشينيكو ومن ترجمة عامر محمد عامر ،محمد نصر الجبالي ووائل فهيم ،"قرن الدماء 1914-2014-الحروب العشرون التي غيرت العالم" من تأليف إيمانيال إيشت وبيار سارفان ومن ترجمة إقبال سمير خليفة، "الأسطورة البدوية: في كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" من تأليف سارجا موسى ومن ترجمة منى زهير الشايب.

ومن سلسلة الإبداع القصصي "عوالم اليسون بليكس المفقودة" من تأليف فرانسيسك ميراليس ومن ترجمة مصطفى سالم‎كما صدرت أيضًا الطبعة العربية من "مقدمة في نظرية المعرفة" من تأليف دان أوبراين ومن ترجمة محمد باشا، "عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية" من تأليف روجر هاري ستوير ومن ترجمة محمد العجمي، "المغول والعالم الإسلامي: من الغزو إلى اعتناق الإسلام" من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية" من تأليف إميليو جنتيلي ومن ترجمة حسين محمود ونجلاء والي، "الأدب والعلم: التأثير والتفاعل الاجتماعي" من تأليف جون كارترايت وبريان بيكر ومن ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم" من تاليف هاري كولينز وروبرت إيفانز ومن ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، "اّفاق مغايرة: المحيط الهندي في عصر الامبريالية العالمية" من تأليف سوجاتا بوز ومن ترجمة أماني فايز، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" من تأليف مارلين بوث و أنتوني جورمان ومن ترجمة سارة عناني ،"علم بلا أعداد: دفاع عن الاسمانية" من تأليف هارتري فيلد ومن ترجمة محمد باشا.

وأيضا "الفولكلور المصري: يوميات عالم ألماني في الريف المصري" من تأليف هانز فينكلر ومن ترجمة وتقديم وتعليق محمد الجوهري، "شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالي العالمي في الفترة من 1860 وحتى 1914 من تأليف إلهام خوري مقدسي ومن ترجمة دعاء نبيل إمبابي ومراجعة عبد الجواد توفيق محمود، "الإنسان مستشرف المستقبل: نحو علم نفس جديد" من تأليف مارتن سيلجمان وبيتر رايلتون وروي بوميستر وشاندرا سريبادا ومن ترجمة أيمن عامر ، "الحروب السيبرانية: اختراقات إلكترونية صادمة أذهلت عالم المال والأعمال" من تأليف تشارلز اّرثر ومن ترجمة عادل علي عبد الرحمن شلبي ومن مراجعة عادل الدرغامي.