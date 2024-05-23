«قالوا له مسافرة».. سر إخفاء خبر وفاة زوجة أحمد عدوية عنه

توفيت السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان الشعبي أحمد عدوية، منذ أكثر من أسبوع تقريبا، وأقيم العزاء حينها دون حضور عدوية، وبدأ الجميع يتساءل عن غيابه.

أحمد عدوية لا يعلم خبر وفاة زوجته

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الفنان أحمد عدوية، لا يعلم حتى الآن خبر وفاة زوجته، وقام المقربون منه بإخباره أنها سافرت خارج البلاد مع أصدقائها، لقضاء إجازة، واصطحبه نجله محمد إلى منزله، حتى يكون بالقرب منه.

وأضاف المصدر أنهم خافوا من إخبار أحمد عدوية بنبأ وفاة زوجته، خوفا من الصدمة، التي ستصيبه بعد علمه، نظرا لحبه الشديد لها، بالإضافة إلى حالته الصحية، التي لا تستحمل خبرا بهذه الفاجعة.

عزاء زوجة أحمد عدوية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور عزاء زوجة أحمد عدوية، أبرزهم حكيم، مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لقاء سويدان.