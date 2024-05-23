«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تخاف من لجوئها لأمريكا واستخدام حق الفيتو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الرد من الناطق الرسمي باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية، يؤكد أنّ إسرائيل لن تعترف بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وستستمر لتقويض حركة حماس.

تخوفات في الحكومة الإسرائيلية

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مراسلتها للقناة، أنّ إسرائيل لن تعترف أيضًا بقرارات الجنائية، وستمضي في عملياتها العسكرية في رفح وقطاع غزة، مشيرة إلى أن التخوف الإسرائيلي الأكبر أن هناك خيارين بالنسبة لهم، وهما أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا يتعلق بوقف الحرب ووقف إطلاق النار بشكل كلي، أو أن يصدر قرار ملزم من المحكمة يتعلق بوقف العمليات العسكرية جنوب القطاع.

المخاوف الإسرائيلية

وأردف: «أن المخاوف الإسرائيلية واضحة وفق ما نقلته صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلًا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، بأن إسرائيل قد تلجأ مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية؛ لاستخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما ذهبوا إلى مجلس الأمن، وجرى اتخاذ قرارات تتفق مع ما تريده محكمة العدل الدولية».