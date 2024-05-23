لأول مرة.. «بترهوم» المطور الأول بالعاصمة يحتفل بـ«بداية الحياة» بمشروع «ميدتاون فيلا» بحضور المهندس خالد عباس 

فى جولة استثنائية لواحد من أهم مشروعات شركة " بترهوم " للاستثمار العقارى المطور الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة قام المهندس خالد عباس – رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واللواء احمد فهمى – مدير عام الشركة بتفقد مشروع ميدتاون فيلا اول مشروعات الشركة بالعاصمة والاحتفال ببداية الحياة الفعلية للمشروع بحضور قيادات شركتى العاصمة وبترهوم وعدد من سكان المشروع المقيمين بداخله والسادة الصحفيين.

حيث اشاد المهندس خالد عباس – رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة بقوة وأداء شركة بترهوم وحجم انجازات مشروعاتها على أرض الواقع باعتبارها اول المطورين العقاريين الذين آمنوا بمشروع العاصمة منذ انطلاقه ولهم العديد من المشروعات الناجحة والمميزة على أرض العاصمة.

م . خالد عباس – رئيس شركة العاصمة الإدارية: شركة "بترهوم" واحدة من أكثر الشركات التزاما ولها العديد من المشروعات المميزة بالعاصمة

وأكد خلال لقاء صحفى على هامش زيارته للمشروع إن شركة بتر هوم أحد أكبر الشركات بالعاصمة الإدارية، حيث التزمت الشركة بتسليم العملاء وحداتهم بمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ووجود حياة حقيقية وسكان على أرض المشروع دليل قوى على نجاح شركة العاصمة.

وأضاف ان جميع شركات العاصمة ملتزمة، ولا يوجد شركات متعثرة بالمدينة، وجميع الشركات تم جدولة اقساطها، معلنا أن شركة العاصمة ستعلن عن حزمة جديدة من التيسيرات للمطورين قريبا ، موضحا ان شركة العاصمة على تواصل دائم مع جميع المطوري لتذليل كافة الصعوبات مؤكدا أن الجميع علي قلب رجل واحد لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق الذي يعتبر أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسوقال رئيس شركة العاصمة إن هناك العديد من المفاوضات مع شركات محلية وأجنبية للاستثمار في المدينة، موضحا أن الفترة المقبلة ستعلن شركة العاصمة الإدارية عن هذه المفاوضات، مشيرا إلي أن القطاع العقاري من القطاعات الجاذبة للاستثمار وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

أشرف عادل – المدير العام لشركة "بترهوم" : "ميدتاون فيلا" أول مشروعاتنا بالعاصمة وتم تسليمة وتشغيل كافة خدماته بالكامل واستقبل قاطنيه

واعرب اشرف عادل مدير عام شركة بترهوم للاستثمار العقارى عن سعادته بتشريف المهندس خالد عباس لزيارة مشروع الشركة الاول بالعاصمة ومشاركتهم لهذه اللحظة المميزة فى تاريخ الشركة ، ولقاءه بشكل مباشر لملاك وقاطنى الوحدات السكنية المقيمين بالفعل داخل المشروع للإعلان عن بداية الحياة الحقيقية والمتكاملة على أرض الواقع ، مشيدا بالدور الكبير الذى تلعبه شركة العاصمة وقيادتها فى مساندة ودعم المطورين وتذليل كافة العقبات أمامهم من أجل إنجاز مشروعاتهم والخروج بها بالشكل الذى يليق بحجم وأهمية هذا المشروع القومى العملاق .

العاصمة الادارية أكثر المناطق جذبا للإستثمار ولدينا ٥ مشروعات ونسعى لزيادتها الفترة المقبلة

وأشار عادل إلى أن شركة بترهوم كانت اول مطور عقارى يحصل على قطعة ارض بالعاصمة الادارية الجديدة منذ انطلاق هذا الحلم العظيم الذى أصبح واقعا ملموسا لمدينة ذكية متكاملة تدب فيها الحياة وتعكس الوجة الحضارى لمصر أمام العالم ، وان مشروع " ميدتاون فيلا " أول مشروعات الشركة بالعاصمة لأول قطعة أرض تم تخصيصها فى الطرح الأول وصاحب اول قرار وزارى ، موضحا أن نسبة المبانى بالمشروع لا تتجاوز ٢٠% من اجمالى مساحة المشروع البالغة ٥٠ فدان بعدد وحدات ٣٩٠ فيلا بمساحات تتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٥٠٠ متر ، والذى يتميز بموقعه الجغرافى بالقرب من أرض المعارض وفندق الماسة والحديقة المركزية والكاتدرائية والنهر الأخضر حيث تم تصميمه بأحدث وأدق التصميمات الهندسية المميزة وتم تسليمه وتشغيل كافة خدمات المشروع من مرافق ( كهرباء – مياه – غاز ) ومناطق ترفيهية وخدمية ولاند سكيب ومناطق مخصصة للاطفال وغيرها من الخدمات المميزة مشيرا الى ان هناك سكان يعيشون بالفعل داخل المشروع ليكون " ميدتاون فيلا " اول كومباوند بمنطقة الR7 يعلن بدأ الحياة المتكاملة .

وأضاف عادل أن الشركة لديها استراتيجية ورؤية واضحة منذ انطلاقها بالسوق المصرى عام ١٩٩٨ على تنفيذ مشروعات عمرانية مبتكرة وبفكر مختلف بالمدن الجديدة وترك بصمة معمارية مميزة فى هذه المدن بما يتماشى مع الرؤية الخاصة بالدولة فى احداث طفرة عمرانية غير مسبوقة فى عدد من المدن الجديدة المستدامة لتنفيذ رؤية التنمية الشاملة لمصر ٢٠٣٠ وهذا ما جعلهم من اوائل المطورين المتواجدين بالعاصمة بأكثر من مشروع سكنى متكامل باعتبارها اكثر المناطق جذبا للاستثمار حيث تنفذ الشركة بالعاصمة الإدارية ثلاث مشروعات سكنية أخرى بخلاف مشروع ميدتاون فيلا وهم " ميدتاون صولو " " ميدتاون كوندو " و" ميدتاون سكاى " ، لافتا الى ان مشروع " ميدتاون سكاى " يقام على مساحة ١٢٢ فدان وهو رابع مشروعات الشركة السكنية متنوع الوحدات ،والتى تلبى جميع الاحتياجات موضحا أن التصميمات الخاصة بالمشروع تتميز بالاناقة والعصرية والمناظر الطبيعية من مساحات خضراء، تم تصميمها خصيصا لهذا المشروع لتنفرد بأرقى لاند سكيب فى العاصمة ، و مشروع " ميدتاون صولو " المقام على مساحة 66 فدان احد افخم المشروعات السكنية التى قامت بإطلاقها الشركة ويقع فى منطقة R7 على محور محمد بن زايد الجنوبى بجوار الكاتدرائية ويطل على النهر الأخضر وبالقرب من فندق الماسة حيث يضم مجموعة مميزة من الفيلات المنفصلة متعددة المساحات والأسعار مصممة بأحدث التصميمات العصرية الفاخرة التى تناسب جميع الأذواق .

اما مشروع الشركة الثالث فهو " ميدتاون كوندو " الذى يقع على مساحة 60 فدان بقلب العاصمة الإدارية الجديدة باكثر الاماكن تميزا بمنطقة R7 على محور محمد بن زايد الجنوبى ومدينة المعارض وحى السفارات.

ويتميز مشروع ميدتاون كوندو العاصمة الإدارية بأنه كمبوند شقق فقط يتميز بالخصوصية ،والرفاهية وتنوع الخدمات الترفيهية . وعن مشروعات الشركة الادارية بالعاصمة وباعتبارهم رواد فى تدشين المراكز الادارية والتجارية المتميزة اكد عادل ان الشركة تنفذ مشروع كايرو بزنس بلازا بالحى المالى امام الحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة ،المقام على مساحة ٥٠ الف متر مربع فى أرقى المواقع بالعاصمة الإدارية واهمها على الاطلاق بمساحة بيعية تتجاوز ال 100 الف متر مربع عبارة عن مكاتب ادارية بمساحات مختلفة ، وذلك استكمالا لنجاحها فى تنفيذ هذا النوع من المشروعات بعد الانجاز الذى تحقق سابقا بمشروع كايرو بزنس بلازا الذى يعتبر علامة مميزة بالقاهرة الجديدة وفى ختام كلمته وجه اشرف عادل المدير العام للشركة الشكر والتقدير للمهندس خالد عباس على دوره البارز والملموس فى نهضة ونمو حجم انجاز المشروعات الخاصة على ارض العاصمة وذلك نتيجة طبيعية لمتابعتة المستمرة وعمله الدائم على تذليل اى عقبات تواجه الشركات فى استكمال اعمالها مشيدا بدعمه المستمر لهم كشركة ومساندته لكل مطور جاد يعمل على أرض العاصمة مؤكدا على استمرار الشركة فى البناء والتطوير واغتنام الفرص لتنفيذ مشروعات أخرى على أرض العاصمة ليكونوا شريكا مؤثرا وفاعلا للعاصمة فى مجال التطوير والتنمية .

نبذة عن الشركة

شركة بتر هوم واحدة من اهم الشركات العقارية الرائدة فى السوق المصرى تأسست شركة بترهوم فى عام 1998 على أيدى صفوة من الاستشاريين العقاريين فى مصر والشرق الأوسط، ودخلت السوق العقارية بخطى ثابتة، واضعة أمام أعينها الوصول للقمة فى فترة ليست بالطويلة، وبالرغم من تحديات السوق والمنافسة الشرسة بين الشركات العقارية والسمعة التى اكتسبتها تلك الشركات، وبفضل من الله وعونه وإصرار فريق العمل فى شركة بترهوم، والذى يتميز بالإخلاص والتفانى لخدمة عملاء الشركة وتقديم كل العون لهم، تقدمت الشركة فى فترة قصيرة بتقديم أعمال كان من شأنها أن تعطى مؤشراً بيانياً، يدل على أن شركة بترهوم تسير على طريق النجاح، كما نسج فريق الشركة علاقات طيبة مع المنافسين فى المجال لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات التى وصلت إليها الشركات الكبيرة.

ففى الوقت الذى يحرص فيه الكثير من المطورين العقاريين على اختيار أماكن كوسط البلد أو القريبة من المصالح الحكومية لسهولة التسويق، اتجهت شركة بترهوم إلى التشييد والبناء فى المدن الجديدة، ومن أهم مشروعات بترهوم والتى تركت بصمة معمارية فى الفترة السابقة "سيتى سكيب مول"، بفرعيه الأول بمدينة السادس من أكتوبر، والثانى بالمنيا الجديدة، والمولان يعدان الآن من العلامات المميزة فى تلك المدن، ومشروع "هاى لاند بارك" أيضاً بمدينة السادس من أكتوبر وأمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وكانت بداية الفكر العالمى للتشييد، وانفردنا بعمل أول بحر صناعى فى وسط المشروع، واكتسبت بترهوم ثقة العملاء والمسوقين العقاريين، وظهر اسمها جلياً فى مجال الاستثمار العقارى، كما قدمت للسوق العقارى أكثر من 15 مشروعاً عملاقاً فى جميع المجالات العقارية، سواء التجارى أم الإدارى أم الطبى، وذلك بجانب المشروعات السكنية التى أصبحت من علامات الإنشاءات المعمارية فى مصر والشرق الأوسط.

لذا رأت شركة بترهوم مع بدء الإعلان عن أول مدينة عالمية جديدة فى مصر، تهدف إلى التخفيف عن العاصمة الحالية المزدحمة بفكر عالمى (العاصمة الإدارية الجديدة)، رأينا أنه لزاماً علينا أن نكون فى مقدمة الصفوف الراغبة فى الاستثمار هناك، ولأن شركة بترهوم صاحبة الخبرة الكبيرة فى نجاح المدن الجديدة،كانت الرؤية واضحة لفريق عمل الشركة، فى الوقت الذى احتاج فيه بعض المطورين العقاريين لكثير من الوقت لاتخاذ قرار الاستثمار هناك، وبالفعل تقدمت بترهوم لأول مزاد أقيم لطرح أول قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحة 50 فدانًا ضمن المزايدة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتنافست على قطعة الأرض مع كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر لتكون شركة بترهوم أول مطور عقارى بالعاصمة.

وفور علم الشركة بتأهلها ماليًّا وإسناد قطعة الأرض لها، بدأت الإعلان عن مشروعها الاول "ميدتاون فيلا"، أسوة بمشروعها ميدتاون التجمع الخامس الذى أصبح من علامات التجمع الخامس ثم توالت المشروعات بالعاصمة وحصلت الشركة على قطعة ارض ثانية بمساحة ٦٦ فدان وينفذ عليها مشروع ميدتاون صولو ثم مشروع الشركة الثالث كمبوند " ميدتاون كوندو " العاصمة الإدارية على مساحة ٦٠ فدان واخير مشروع ميدتاون سكاى المقام على مساحة ١٢٢ فدان ، ومشروع كايرو بزنس بلازا.