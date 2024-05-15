رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطوات حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة.. حمل هذا التطبيق الآن

كتب:

كريم روماني
12:48 م | الأربعاء 15 مايو 2024
السيارة الكهربائية في العاصمة الإدارية

السيارة الكهربائية في العاصمة الإدارية

كشف جورج مايكل، مدير تنفيذي لشركة سيزر للنقل بالطاقة النظيفة، طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تقرر تشغيله اعتبارا من اليوم الأربعاء، كوسيلة نقل جديدة مميزة ومجهزة بأحدث التقنيات، التي لا تصدر عنها أي انبعاثات أو أي أصوات، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوفير وسائل انتقال داخل العاصمة الإدارية الجديدة سهلة وآمنة وصديقة للبيئة.

طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة 

ووفق ما أكده جورج مايكل في تصريحات لـ«الوطن»، فإن طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق نيو كابتل كاب 

- اختيار مكان الوصول

- اختيار السيارة 

- الضغط على تأكيد الحجز

خطوات الحجز بالصور

توضح الصور التالية خطوات الحجز من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يتم تحميله من آب ستور وجوجل بلاي ستور.

اقرأ المزيد:

رئيس شركة العاصمة الإدارية يوضح أماكن انتظار السيارات الكهربائية

بدء تشغيل السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف المزايا

وزير التجارة يطلب من «المنصور للسيارات» صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أسعار السيارات الكهربائية في مصر.. تعرف على أشهر 8 علامات تجارية

10 معلومات عن السيارات الكهربائية.. مقرر طرحها للاستخدام خلال ساعات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.