خطوات حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة.. حمل هذا التطبيق الآن

كشف جورج مايكل، مدير تنفيذي لشركة سيزر للنقل بالطاقة النظيفة، طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تقرر تشغيله اعتبارا من اليوم الأربعاء، كوسيلة نقل جديدة مميزة ومجهزة بأحدث التقنيات، التي لا تصدر عنها أي انبعاثات أو أي أصوات، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوفير وسائل انتقال داخل العاصمة الإدارية الجديدة سهلة وآمنة وصديقة للبيئة.

طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة

ووفق ما أكده جورج مايكل في تصريحات لـ«الوطن»، فإن طرق حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق نيو كابتل كاب

- اختيار مكان الوصول

- اختيار السيارة

- الضغط على تأكيد الحجز

خطوات الحجز بالصور

توضح الصور التالية خطوات الحجز من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يتم تحميله من آب ستور وجوجل بلاي ستور.