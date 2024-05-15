أضرار شرب القهوة على الريق.. أبرزها الإرهاق وعسر الهضم

يحب كثير من الأشخاص تناول القهوة صباحًا فور الاستيقاظ من النوم، للحصول على الطاقة والنشاط في العمل أو عند استذكار الدروس، ورغم الفوائد التي تحققها القهوة من حيث تنشيط العقل إلا أنها تسبب مخاطر عديدة حال تناولها على الريق، وفق ما ذكره موقع webmd، لذا نتناول في التقرير التالي أضرار شرب القهوة على الريق.

أضرار شرب القهوة على الريق

يأتي تحفيز إنتاج حمض المعدة على قائمة أضرار شرب القهوة على الريق، ما يسبب عسر الهضم وارتجاع المرئ واضرابات المعدة؛ خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي، وأضاف التقرير الطبي بموقع «ويب ميد» أن شرب القهوة على الريق يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل سريع ثم هبوطه، ما يعطي شعورا بالإرهاق وفقدان الطاقة طوال اليوم.

وتقول الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن شرب القهوة على الريق يتسبب في تحفيز إنتاج هرمون التوتر بشكل كبير في الجسم الذي يُعرف بهرمون الكورتيزول، ما يتسبب في ارتفاع مستوى سكر الدم وارتفاع ضغط الدم.

ومن أضرار شرب القهوة على الريق أيضًا، حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي، فضلًا عن التسبب في عدم توازن في النشاط الهرموني لدى النساء ومشاكل في الأمعاء.

كيف تتجنب أضرار شرب القهوة على الريق؟

ولتجنب أضرار شرب القهوة على الريق، نصحت جاد الحق بضرورة تناول وجبة إفطار خفيفة أثناء أو قبل شرب القهوة، على أن تحتوي تلك الوجبة على الألياف والدهون الصحبة والبروتين مثل البيض المسلوق وثمرة من الفاكهة أو القليل من المكسرات.