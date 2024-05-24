خطوة بخطوة.. طريقة تنظيف تكييف السيارة لهواء أفضل

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة تلك الأيام، تزداد سخونة السيارات وارتفاع حرارة محركاتها، ولكن التكييف يُعد هو المنقذ الوحيد من درجة الحرارة العالية لمستقلي السيارة خاصًة فترة الظهيرة، وفي بعض الأحيان يصدر هواءً غير نقي وساخن، لذا يجب على صاحب المركبة تنظيف التكييف لإعادة استخدامه بشكل آمن، وأكثر برودة.

طريقة تنظيف فلتر تكييف السيارة

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة تنظيف تكييف السيارة خطوة بخطوة، لأن فلتر التكييف المسدود إلى انخفاض الطاقة اللازمة للسيارة عند تشغيل التكييف وفقًا لما قدمه موقع «hitachi»، الخاص بالتكنولوجيا وسلسلة الأجهزة المنزلية الحديثة.

خطوات تنظيف فلتر تكييف السيارة

- الخطوة الأولى: لتنظيف فلتر تكييف السيارة هي إزالة الغطاء الخاص بتكييف السيارة سحب الفلتر برفق.

- الخطوة الثانية: استخدم المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة بدلًا من انتشارها داخل السيارة، وابدأ في تنظيف الفلتر عن طريق بملء إناء بالماء الفاتر وبع قطرات من الصابون السائل.

- الخطوة الثالثة: اغمر الفلتر في الماء ونظفه بالفرشاة بلطف، حتى تتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به، واغسله بالماء، وقم بتجفيف الفلتر جيدًا قبل أن يتم تركيبه مرة أخرى.