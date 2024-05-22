هلا السعيد بعد تعرضها لمضايقات: لم أتنازل عن حقي وسأقدم بلاغا ضد سائق السيارة

تعرضت الفنانة هلا السعيد، لمضايقات داخل سيارة تتبع أحد تطبيقات توصيل الركاب، وفق ما أعلنت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

هلا السعيد تعلق على تعرضها لمضايقات من سائق

وقالت هلا السعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تتنازل عن حقها، وسوف تتقدم ببلاغ ضد سائق السيارة، كما أنها محتفظة برقمها ولونها.

أضافت هلا السعيد: «رغم أن شركة توصيل الركاب، قامت بتزويد الأمان، إلا أن السائقين مستمرون في فعل أشياء غريبة».

مشاركة هلا السعيد في مسلسل حدوتة منسية

جدير بالذكر أن هلا السعيد حققت نجاحا كبيرا، مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل حدوتة منسية، الذي كانت تدور أحداثه حول في إطار درامي، إذ يتناول العمل قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، تجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.