باحث بالمركز المصري للفكر: إسرائيل لا تعطي قرارات «العدل الدولية» اهتماما

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من المتوقع إصدار محكمة العدل الدولية غدًا قرارا لوضع تدابير إضافية ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، خاصة بعد انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا للمحكمة، لافتًا إلى أنه يظل هناك عدم يقين بتأثير قرار «العدل الدولية» على العدوان الإسرائيلي على القطاع.

إسرائيل لا تنفذ قرارات «العدل الدولية»

وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن التدابير التي اتخذت «العدل الدولية» قرار بتنفيذها لم تعرها إسرائيل اهتمامًا على الإطلاق، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال كانت مطالبة بأن تقدم تقريرا خلال شهرين إلى المحكمة بعد اتخاذ هذه التدابير بشأن ما قامت به لتطبيق هذه التدابير.

وواصلت: «إسرائيل لم تقدم التقرير المطلوب منها من قبل العدل الدولية، وبالتالي تعد قرارتها ليست بمهمة بالنسبة لإسرائيل، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تحصل عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل إسرائيل غير مهتمة تمامًا بما تؤول إليه القوانين الدولية».