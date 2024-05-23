خبير: إسرائيل تحاول قلب الأمور على القاهرة.. وموقف مصر واضح منذ بدء الأزمة

علّق إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية، على الادعاءات الكاذبة على الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، قائلا، إنه خطاب إسرائيلي استعلائي في محاولة لقلب الأمور على الشارع المصري، والادعاء بأن القاهرة ترفض عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى اتهامها بإفشال المفاوضات الأخيرة، مؤكدًا وضوح الموقف المصري منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

الموقف المصري واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية

وأضاف «مسلماني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية آية لطفي: «إسرائيل تُريد ضرب عصفورين بحجر بمعنى أنها تُريد أن تقول لكل دولة أوروبية، تحاول أن تعترف بالدولة الفلسطينية، انظروا إلى شيطنة المُقاومة والشعب الفلسطيني وأنه لا يستحق أن يكون له دولة مستقلة».

وتابع، «يجري استدعاء السفراء ومسؤولي المجتمع الدولي، للنظر عما جرى من قتل وحرق وضرب في أحداث 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية، علمًا بأن هذه الرواية كلها جرى تفنيدها من أفواه الإسرائيليين».

شيطنة الشعب الفلسطيني

واختتم بالإشارة إلى أنّ هناك العديد من وسائل الإعلام العالمية بما فيها صحف الولايات المتحدة، يُريدون شيطنة الشعب الفلسطيني بأنه لا يستحق إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعبارة كيف تكافؤون حركة حماس على الرغم من أنها قتلت وحرقت؟