تظهر خلال أيام.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في المنوفية

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، ويهتم أولياء الأمور والكثير من الطلاب والطالبات بالاطلاع على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية، وذلك من أجل الاطمئنان والحصول على النتيجة فور ظهورها على الموقع الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية استمرت لمدة أسبوع بداية من يوم الخميس 16 مايو إلى يوم الأربعاء 22 مايو، حيث امتحن الطلاب 10 مواد على مدار الأسبوع الماضي، وبعد انتهاء آخر أيام الامتحانات بالأمس.

وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية من هنا.

موعد ظهور النتيجة

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية جارٍ تصحيحها الآن بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، مشددا على التحري والدقة أثناء التصحيح لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم المشروعة، ومن المقرر أن تستمر عملية التصحيح والمراجعة عدة أيام مقبلة، ومن ثم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمديرية وفي المدارس.