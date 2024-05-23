انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وفرحة بين الطلاب لسهولة «الدراسات»

أنهى طلاب الشهاد الإعدادية بمحافظة القليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، معبرين عن فرحتهم بسهولة المادتين، عدا الجزئيات الخاصة بالمتميزين والطلاب المتفوقين، والتي لم تتجاوز جزئيتين في كل امتحان.

سهولة امتحان الدراسات

وعبر الطلاب عقب ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحان الدراسات، حيث أكد الطلاب فرحتهم بسهولة الامتحان، مشيرين إلى أنه فى مستوى الطالب المتوسط، وبه نقطتين فقط لقياس الطالب المتميز.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

فيما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تداول ورقة الأسئلة في مادة الدراسات، حيث قام بعض المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وتداول ورقة لامتحان الدراسات على نطاق واسع، وأكدت المديرية أنه جارٍ التحقق والتأكد من الواقعة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 انطلقت السبت الماضي، حيث أدى 111 ألف طالب وطالبة الامتحانات داخل 440 لجنة امتحانية، فيما أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتظام آخر أيام امتحانات اليوم، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية.