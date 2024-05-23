طريقة عمل الكاسترد بالحليب في المنزل.. «هيكون زي الجاهز بالظبط»

الكاسترد من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين خاصة الأطفال، نظرا لمذاقه اللذيذ، لذلك تحرص العديد من الأمهات على تحضيره في المنزل بوصفات مختلفة لضمان السلامة الغذائية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكاسترد بالحليب.

طريقة عمل الكاسترد بالحليب

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الكاسترد بالحليب في المنزل بدلا من شرائه من المحلات، حيث جاءت المقادير كالتالي:

كاسترد

3 أكواب حليب

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملاعق كبيرة سكر

خطوات التحضير

في البداية نقوم بوضع الكاسترد والحليب في إناء.

نحرك الخليط جيداً حتى يتجانس المزيج.

نضع الإناء على نار متوسطة ونضيف الفانيليا.

بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في تحريك الخليط على النار حتى يثقل ويغلي.

نسكب الكاسترد في كاسات التقديم.

ونركه حتى يبرد قليلا ثم ندخله إلى الثلاجة حتى يتجمد

طريقة عمل كاسترد بالجيلي الفواكة

بودرة كاسترد

لبن

جيلي

ماء

موز

فراولة شرائح

خطوات التحضير

في البداية يخلط الكاسترد مع اللبن

يتم إضافة الخليط على النار.

يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.

نقوم بصب خليط الكاسترد في بايركس وتضاف له شرائح الموز.

توضع في الثلاجة حتى تتماسك.

يخلط جيلي الفراولة مع الماء على النار.

يصب بعد أن يبرد قليلا على خليط الكاسترد.

نضيف على الوجه شرائح الموز والفراولة.

يوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

يقدم الكاسترد بالجيلي.

طريقة عمل فطائر الكاسترد

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

بيضة

علبة زبادي

2 معلقه كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ماء دافي للعجن

كاسترد جاهز

خطوات التحضير