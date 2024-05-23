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3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة من «المركزي».. اعرف التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
07:16 م | الخميس 23 مايو 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري بعد الاجتماع الثالث على مدار العام، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ونرصد في السطور التالية أسباب الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة

- ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية.

معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

- سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق،

- استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. 

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