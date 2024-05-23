عاجل.. هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام فيوتشر؟.. «جريشة» يكشف مفاجأة

حسم جهاد جريشة الخبير التحكيمي الجدل، بشأن أحقية الزمالك، في الحصول على ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في الوقت الحالي، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب ستاد المقاولون العرب في الوقت الحالي.

جهاد جريشة: الزمالك لايستحق ركلة جزاء في الشوط الأول

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« قرار أمين عمر في الشوط الأول بعدم احتساب ركلة جزاء في الكرة التي ارتطمت بيد محمود رزق قرار سليم، مشيراً إلى أنه يدير المباراة بشكل جيد في الوقت الحالي، ولاتوجد أي أخطاء نهائيا من جانب الحكم خلال مجريات اللقاء».

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف في شباك كل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات مسابقة دوري nile للمحترفين، حيث تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري، وعادل محمد صادق النتيجة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري nile للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 مباراة.