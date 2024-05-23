باحث سياسي: عنصر معاد لمصر سبب إطلاقي برنامج «الوعي نور» عام 2019

قال محمد نور، الباحث السياسي والاستراتيجي، إن من الأسباب التي جعلته يبدأ برنامج «الوعي نور» في عام 2019، هو أحد العناصر المعادية في الخارج، معقبًا: «هذا الشخص استفزني جدا، وقال أنا من الأوضة الصغيرة اللي قاعد فيها بقلب كيان مصر».

وتابع في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «عندما سمعت هذه الكلمة، أقسمت بالله بأنني من غرفتي الصغيرة سأقلب كيان الأجهزة التي تشغل وتمول هذا الشخص».

مسارات منصة «الوعي نور»

واستكمل: «عندها قررت الظهور إعلاميا وإطلاق منصة «الوعي نور» على كل وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على مسارين، الأول رفع الروح المعنوية وزيادة الانتماء عن طريق سرد أو حكي ملفات المخابرات العامة وبطولات القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمسار الثاني هو تحليل وقراءة الأحداث الجارية سياسيا واستراتيجيا».