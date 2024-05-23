سيف محمود: «مصر تشهد مشروعات قومية كبيرة.. والتشكيك في الدولة يستفزني»

قال سيف محمود إعلامي وصانع محتوى، إنّه بدأ في صناعة المحتوى الداعم للدولة المصرية الذي يتصدى للشائعات والأكاذيب حتى يعرف الناس ما يحدث في مصر وأهمية المشروعات القومية ومقتضيات الأمن القومي.

الدولة المصرية تحفظ أمنها القومي

وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تتعامل بشرف في زمن عزّ فيه الشرف، وتحفظ أمنها القومي ولديها محاذير وخطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها.

التشكيك في الدولة المصرية أمر مستفز

وتابع الإعلامي وصانع المحتوى: «التشكيك في الدولة المصرية كان يستفزني جدا، فالتشكيك طال مؤسسات ورموز الدولة والأجهزة المصرية، وكان على المؤسسات السيادية المصرية حرب شعواء، وبالتالي اخترت خوض معركة الوعي، وتم حذف 40 ألف متابع لي على يوتيوب، وفي فيسبوك جرى حذف نحو 350 ألف متابع، وتعرضنا لتهديدات شخصية، كما تعرضت سمعتنا للافتراءات».