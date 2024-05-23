عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج في شهر يونيو: أزمات مهنية ومشكلات عاطفية

الأبراج الفلكية هي واحدة من الاهتمامات التي تشغل بال الكثيرين، ويطلع عليها الأشخاص بشكل يومي، لمعرفة ماذا ينتظرهم في الأيام المقبلة، ما دفع عبير فؤاد، خبيرة الفلك، إلى توجيه تحذيرات لمواليد 5 أبراج في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

تحذير لمواليد 5 أبراج في الأسبوع الأول من يونيو

عبير فوائد نصحت مواليد بعض الأبراج بضرورة أن يكونوا متيقظين تجاه توقيع الأوراق والعقود خلال هذه الفترة، لتجنب حدوث المشاكل، فربما يتعرضون لبعض عمليات النصب، حال توقيعهم على الأوراق والعقود المختلفة، ويمكن استعراض حظوظهم كالآتي:

برج العقرب

يأتي مواليد برج العقرب في مقدمة الأبراج، التي يجب عليها الانتباه جيدًا اعتبارًا من يومي 3 و4 من شهر يونيو، وذلك لكون القمر وعطارد في مواجهتهم دومًا، لذا عليهم التركيز والعمل على جيدًا للحصول على حقوقهم في النهاية.

برج القوس

يجب على مواليد برج القوس الانتباه جيدًا في الأسبوع الأول من شهر يونيو، لأنهم سيكونون أكثر عرضة للأزمات والمشكلات، لهذا وجّهت «فؤاد» نصيحة بشأن هذا الأمر، تمثلت في أخذ الحيطة والحذر قدر الإمكان في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

برج الميزان

نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الميزان- الذين ينتمون إلى الفترة من 23 سبتمبر إلى 23 أکتوبر- بالحفاظ على حقوقهم، وتجنب توقيع الأوراق والعقود، لأنهم سيكونون عرضة للنصب، إلى جانب كونهم عرضة للمشكلات المروية: «لازم يلتزموا بالقواعد المرورية، لأنهم هيكونوا عرضه لبعض المشاكل بها، وفي حال كونهم مرتبطين ربما يتعرضوا لبعض المشاكل الزوجية».

برج الحوت

أصحاب برج الحوت هم مواليد الفترة من 19 فبراير إلى 20 مارس، وعليهم الانتباه جيدًا من محيط العائلة، لأنهم أكثر عرضة للضغوط والمشاكل العائلية في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

برج العذراء

أصحاب هذا البرج في الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، وعليهم الانتباه جيدًا لحقوقهم طوال الوقت، والعمل على الحفاظ عليها قدر الإمكان.