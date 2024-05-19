تحقق أولى توقعات عبير فؤاد في مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

انطلقت في تمام الساعة الثامنة مساءً مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وشهد الشوط الأول من المباراة تحقق أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية.. فماذا حدث؟

أحمد حمدي يحرز الهدف الأول للزمالك

وشهد الشوط الأول من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مواجهة ساخنة وأداء رجولي من لاعبي كلا الفريقين، كل منهما يحاول السيطرة على أجواء اللقاء، قبل أن يأتي لاعب الفارس الأبيض أحمد حمدي، ويسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 24 عن طريق بينية من زميله أحمد زيزو.

تحقق أولى توقعات عبير فؤاد في مباراة الزمالك ونهضة بركان

وبإحراز أحمد حمدي، لاعب الزمالك هدفه يكون قد تحققت أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، التي سبق لها توقع أداء اللاعب خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «أحمد حمدي، مواليد 10 فبراير، برج الدلو، سيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، من المتوقع إحرازه للأهداف».

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيحاول تحقيق الفوز اليوم بنتيجة مرضية على نظيره نهضة بركان؛ لحصد البطولة واللقب، لا سيما بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيحة 2-1.